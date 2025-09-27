TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle başlatılan büyük inşa seferberliği kapsamında Kahramanmaraş’ta bugüne dek 26 bin 311 kalıcı konut ve 11 bin 856 kırsal köy evi tamamlanarak sahiplerine teslim edildi.

Elbistan ilçesinde düzenlenecek kura çekimiyle birlikte 6 bin 411 yeni konutun daha anahtarları hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Kahramanmaraş genelinde kalıcı konut, köy evi, işyeri, yerinde dönüşüm ve besi ahırı dahil teslim edilen konut sayısı 45 bin 352 oldu.

Ayrıca, şehrin yeniden inşası için toplamda 83 bin 425 bağımsız birim planlandı.

TOKİ ve Emlak Konut tarafından inşası süren 66 bin 805 bağımsız bölümün tam 45 bin 352’ si tamamlanırken, 38 bin 073 birim içinse çalışmalar sürüyor.