Bu yıl yaşanan don ve dolu felaketlerine rağmen bağlarda yaklaşık yüzde 25 oranında ürün elde edildi. Normal şartlarda yılda ortalama 100 bin ton üzüm elde edilen bölgede, bu yıl rekoltenin 25 bin ton civarında olması bekleniyor.

Bağların tamamının don ve doludan etkilendiğini belirten üreticiler, buna rağmen sofralık tüketim ve şıra yapımı için yeterli miktarda üzüm hasat edilebildiğini ifade etti. Hasat, özellikle depremden etkilenen çiftçiler için moral kaynağı oldu.

Sadece Kahramanmaraş’ın Bertiz bölgesinde yetişen ve özgün tadı, aroması ile öne çıkan Kabarcık üzümü, her yıl hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor. Bu özel üzüm türü, sofralık olarak tüketilmesinin yanı sıra, geleneksel ürünler olan pekmez, pestil ve sirke yapımında da yoğun şekilde kullanılıyor.

Bertiz Kabarcık üzümü, bölge halkı için sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda kültürel bir miras ve ekonomik bir değer taşıyor. Üzüm sezonunun başlaması, Kahramanmaraş tarım ekonomisinde yeniden hareketlilik sağladı.