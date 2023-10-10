Google, Android 13'ün Beta 3 sürümünü yayınladı. Yeni sürüm, önceki beta sürümlerine göre daha kararlı ve sorunsuz bir deneyim sunuyor.

Beta 3 sürümündeki öne çıkan yeni özellikler şunlardır:

Yeni renk temaları: Kullanıcılar, artık sistem genelindeki renkleri kendi tercihlerine göre ayarlayabilir.

Yeni bildirim özellikleri: Kullanıcılar, artık bildirimlere daha kolay erişebilir ve bunları daha kolay yönetebilir.

Yeni gizlilik özellikleri: Kullanıcılar, artık uygulama izinlerini daha kolay kontrol edebilir.

Beta 3 sürümünü denemek isteyen kullanıcılar, aşağıdaki cihazları kullanabilir:

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a (5G)

Pixel 5

Pixel 5a (5G)

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Beta 3 sürümünü yüklemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

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