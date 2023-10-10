Google, Android 13'ün Beta 3 sürümünü yayınladı. Yeni sürüm, önceki beta sürümlerine göre daha kararlı ve sorunsuz bir deneyim sunuyor.

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Beta 3 sürümündeki öne çıkan yeni özellikler şunlardır:

Yeni renk temaları: Kullanıcılar, artık sistem genelindeki renkleri kendi tercihlerine göre ayarlayabilir.
Yeni bildirim özellikleri: Kullanıcılar, artık bildirimlere daha kolay erişebilir ve bunları daha kolay yönetebilir.
Yeni gizlilik özellikleri: Kullanıcılar, artık uygulama izinlerini daha kolay kontrol edebilir.
Beta 3 sürümünü denemek isteyen kullanıcılar, aşağıdaki cihazları kullanabilir:

  • Pixel 4
  • Pixel 4 XL
  • Pixel 4a
  • Pixel 4a (5G)
  • Pixel 5
  • Pixel 5a (5G)
  • Pixel 6
  • Pixel 6 Pro
  • Beta 3 sürümünü yüklemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Android Beta Programına kaydolun.

  1. Cihazınızın yazılım güncellemelerini kontrol edin.
  2. Beta 3 sürümünü yüklemek için güncellemeyi indirin ve kurun.
  3. Beta 3 sürümünün resmi olarak yayınlanması, 2023 yılının sonbaharında bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi