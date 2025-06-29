Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde çıkan orman yangını, ekiplerin 12 saat süren yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına, tarım alanlarında yakılan anızların neden olduğu iddia edildi.

Dün öğle saatlerinde ormanlık alandan yükselen dumanlar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 80 personelin görev aldığı çalışmalarda, 5 arazöz, 3 su tankı, iş makineleri ve 3 helikopterle yangına müdahale edildi.

Kara ve havadan yürütülen müdahale sonucunda yangın gece saatlerinde kontrol altına alınırken, ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan ilk incelemelere göre, orman yangınının çevrede izinsiz şekilde yakılan anız ateşinden kaynaklandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, anız yakan şahısları tespit etmek ve yasal işlem başlatmak üzere çalışma başlattı.

Yetkililer, anız yangınlarının hem doğaya hem de insan hayatına büyük tehdit oluşturduğunu belirterek, vatandaşları bu konuda daha duyarlı ve dikkatli olmaya çağırdı.