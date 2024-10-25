Güvenlik güçleri, teröristleri paketlemeye devam ediyor.

TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen hain saldırı sonrası teröristlerin üzerine çöken ekipler, Ankara ve İstanbul'da düğmeye bastı.

Bu kapsamda da hem Ankara hem de İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonun detayları paylaşıldı.

33 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında, Ankara'da yapılan örgütsel etkinliklere katılarak, bölücü terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İSTANBUL'DA DA DÜĞMEYE BASILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 44 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 34'ünün örgütün gençlik yapılanmasında yer aldığı, bu zanlıların İstanbul'da başta molotoflu eylem olmak üzere diğer sokak eylemlerini yapma arayışında oldukları anlaşıldı.

35 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Soruşturmada 3 şüpheliye terör örgütü tarafından örgütün kırsal alanında eğitim verilerek İstanbul'a gönderildiği, 6 şüphelinin ise örgüt mensuplarına finansman sağladığı belirlendi.

Savcılık kararının ardından polis ekiplerinin çok sayıda adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 35 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.