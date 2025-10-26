Antalya'nın Serik ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı

Ali K'nin ölümüne ilişkin aranan şüpheli Cafer G. polis merkezine giderek teslim oldu.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Orta Mahalle'de Cafer G. ve Ali K. arasında dün bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Cafer G. tabancayla ateş ederek Ali K'yi ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Ali K. kurtarılamamış, kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlatmıştı.