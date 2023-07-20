Güvenlik güçleri yurt genelinde trafik denetimlerini sürdürüyor...

Yapılan denetimlerle onlarca trafik magandasının önüne geçildi.

Bir yeni denetimin adresi ise Antalya oldu.

Kentte aat 03.30 sularında ise Uğur Mumcu Caddesi'nde denetim yapan ekipler, alkol testi yapmak için Ahmet T. idaresindeki 07 BET 032 plakalı motosikleti durdurdu.

Polis ekiplerine direndi

Trafik polislerinin uyarısını dikkate almayan Ahmet T. alkolmetreye üflememekte direndi.

Ekipler tarafından alkollü olduğu tespit edilen Ahmet T.'nin ehliyetine 2 yıl el konularak trafikten men edildi.

12 bin 596 TL cezai işlem

Ehliyetine el konulan Ahmet T.'ye alkollü araç kullanmanın da içinde olduğu toplam 12 bin 596 TL cezai işlem uygulandı.

Trafik güvenliğini sağlamak ve alkollü araç kullanımından kaynaklı kazaları önlemek amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.