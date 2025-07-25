Yangın Bölgeleri:

Henüz belirlenemeyen sebeplerle çıkan alevler, kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangınlara müdahale için bölgeye 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile TOMA araçları sevk edildi.

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Tahliyeler ve Gözaltı

Aksu ve Muratpaşa’da alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle polis ekipleri, anonslarla evlerin boşaltılması için vatandaşları uyardı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Muratpaşa Güzeloba’daki yangınla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Antalyanin Muratpasa Ilcesinde Orman Yangini Cikti

Manavgat ve Alanya’da Yangınlar Kontrol Altında

Vali Şahin, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Manavgat’taki orman yangını kontrol altına alındı. Muratpaşa ve Aksu’da ise müdahaleler devam ediyor. Rüzgar ve kuru hava nedeniyle risk büyük. Ayrıca Alanya’da çıkan iki yangın da ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı."