Yangın Bölgeleri:

Aksu – Kurşunlu Mahallesi Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem İçeriği Görüntüle

Muratpaşa – Güzeloba Mahallesi

Manavgat – Güzelyalı Mahallesi

Henüz belirlenemeyen sebeplerle çıkan alevler, kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangınlara müdahale için bölgeye 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile TOMA araçları sevk edildi.

Tahliyeler ve Gözaltı

Aksu ve Muratpaşa’da alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle polis ekipleri, anonslarla evlerin boşaltılması için vatandaşları uyardı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Muratpaşa Güzeloba’daki yangınla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Manavgat ve Alanya’da Yangınlar Kontrol Altında

Vali Şahin, yaptığı açıklamada şunları söyledi: