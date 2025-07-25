Yangın Bölgeleri:
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Aksu – Kurşunlu Mahallesi
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Muratpaşa – Güzeloba Mahallesi
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Manavgat – Güzelyalı Mahallesi
Henüz belirlenemeyen sebeplerle çıkan alevler, kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangınlara müdahale için bölgeye 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile TOMA araçları sevk edildi.
Tahliyeler ve Gözaltı
Aksu ve Muratpaşa’da alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle polis ekipleri, anonslarla evlerin boşaltılması için vatandaşları uyardı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Muratpaşa Güzeloba’daki yangınla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Manavgat ve Alanya’da Yangınlar Kontrol Altında
Vali Şahin, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Manavgat’taki orman yangını kontrol altına alındı. Muratpaşa ve Aksu’da ise müdahaleler devam ediyor. Rüzgar ve kuru hava nedeniyle risk büyük. Ayrıca Alanya’da çıkan iki yangın da ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı."