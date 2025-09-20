Dört İlçede Yangın

Yangınlar, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı ve yerleşim yerlerini tehdit etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin yoğun çabaları sonucunda yangınlar kısmen kontrol altına alındı.

Rüzgar nedeniyle yön değiştiren alevler, ekiplerin müdahalesini zorlaştırdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi başta olmak üzere, yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda arazöz, iş makinesi ve destek ekipleri de katıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aksu Alevlerin İçinde Kaldı

Aksu ilçesinde Konak, Çalkaya, Macun, Boztepe, Murtuna, Özlü, Güzelbağ, Solak, Kurşunlu ve Alaylı mahallelerinde birbirinden bağımsız yangınlar çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 13 araç ve çok sayıda personelle gece boyunca yangınlara müdahale etti.

Konak Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki sazlık alanları ve yerleşim yerlerini tehdit etti. İtfaiye ekipleri, diğer kurumlarla koordineli çalışarak yangının kontrol altına alınmasını sağladı.

Metruk Yapılar Küle Döndü

Yangınlarda, Konak Mahallesi’nde bulunan iki katlı metruk bir bina ile Macun Mahallesi’nde ormanlık alandaki tek katlı metruk lojman binası tamamen yandı.

Yangınların çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar sürerken, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin soğutma çalışmaları ve olası yeni yangın risklerine karşı bölgede nöbeti devam ediyor.