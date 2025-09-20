Ticaret Bakanlığı, iç piyasada fiyat istikrarını korumak ve tüketiciyi korumak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılının ocak-ağustos döneminde fahiş fiyat artışları, stokçuluk, yanıltıcı fiyat etiketleri ve tüketici haklarına aykırı uygulamalara karşı yoğun denetimler gerçekleştirildi.

23 Milyon Ürün Denetlendi, 1,8 Milyar Lira Ceza Kesildi
Yılın ilk 8 ayında, Türkiye genelinde toplam 371 bin 525 firma denetlendi. Denetimlerde 23 milyon 221 bin 447 ürün incelendi ve mevzuata aykırı uygulamalarda bulunan işletmelere toplam 1 milyar 869 milyon 128 bin 236 lira idari para cezası uygulandı.

Hedef: İç Piyasada İstikrar ve Tüketici Refahı
Bakanlık, özellikle gıda, temel ihtiyaç ürünleri ve perakende sektöründe arz-talep dengesini bozan uygulamalara karşı sıfır tolerans politikası izliyor. Yapılan açıklamada, vatandaşların ekonomik refahını bozacak her türlü eylemin önüne geçilmesi için denetimlerin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Etiket ve Raf Denetimleri Sıklaştırıldı
Fiyat etiketi düzenlemeleri kapsamında da marketler, perakende zincirleri ve e-ticaret platformları yakın takip altında. Etiket-fiyat uyumsuzlukları ve yanıltıcı kampanyalarla ilgili şikâyetler doğrultusunda da anlık müdahaleler yapılıyor.