Türkiye, başkent Manila'da devam eden şampiyonanın son 16 turunda Hollanda ile karşılaştı.

Milliler, Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi

Türkiye - Hollanda Maç Skoru (Setler):

Set: 27-29 Hollanda

Set: 25-23 Türkiye

Set: 25-16 Türkiye

Set: 25-19 Türkiye



Filenin Efeleri, ilk seti kaybetmesine rağmen üstün oyunuyla maçı çevirmeyi başardı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla A Milli Takım, çeyrek finale yükselerek büyük bir başarıya daha imza attı.

Çeyrek Finalde Rakip Belli Oluyor

Türkiye, çeyrek finalde Polonya - Kanada maçının galibiyle karşılaşacak. Kritik karşılaşmanın ardından Filenin Efeleri' nin rakibi netleşecek.

A Milli Takım, turnuvada gösterdiği performansla voleybolseverlerden tam not aldı.

Ay-yıldızlılar, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.