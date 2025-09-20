Türkiye, başkent Manila'da devam eden şampiyonanın son 16 turunda Hollanda ile karşılaştı.
Milliler, Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi
Türkiye - Hollanda Maç Skoru (Setler):
Set: 27-29 Hollanda
Set: 25-23 Türkiye
Set: 25-16 Türkiye
Set: 25-19 Türkiye
Filenin Efeleri, ilk seti kaybetmesine rağmen üstün oyunuyla maçı çevirmeyi başardı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla A Milli Takım, çeyrek finale yükselerek büyük bir başarıya daha imza attı.
Çeyrek Finalde Rakip Belli Oluyor
Türkiye, çeyrek finalde Polonya - Kanada maçının galibiyle karşılaşacak. Kritik karşılaşmanın ardından Filenin Efeleri' nin rakibi netleşecek.
A Milli Takım, turnuvada gösterdiği performansla voleybolseverlerden tam not aldı.
Ay-yıldızlılar, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.