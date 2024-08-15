Kemer ilçesinde bu yıl 15'inci kez organize edilecek Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, FIM tarafından düzenlenen ve 7 etaptan oluşan Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6'ncı ayağı olarak gerçekleştirilecek.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından 2010 yılında 71 sporcunun katılımıyla ilk kez düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı; İngiltere, Avusturya, Sırbistan, Romanya ve ABD etaplarının ardından 10-12 Ekim tarihlerinde koşulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı, Olympos Teleferik'in katkılarıyla; Spor Toto, KTM, Cazador ve Red Bull Türkiye sponsorluğunda Kemer'in eşsiz doğasında gerçekleştirilecek yarış, dünyanın en eğlenceli ve zorlu etabı olarak bilinen, deniz seviyesinden başlayıp, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde son bulacak.

Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta yapılacak Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, dünyanın önde gelen enduro sporcularının mücadelesine sahne olacak.

Organizasyon, 10 Ekim Perşembe günü plaj yarışı ile başlayacak, 11 Ekim Cuma günü orman yarışı, 12 Ekim Cumartesi günü dağ yarışı düzenlenecek. Yarış, 12 Ekim Cumartesi günkü madalya töreni ve yarış sonu partisi ile tamamlanacak.

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Red Bull TV'den canlı yayımlanacak.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, Sea To Sky etkinliğinin yıllar içinde dünyanın en ekstrem spor organizasyonlarından biri haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kemer'de dünyanın en iyi yarışçılarını ve dünya spor medyasını ağırlayacağız. Türkiye için büyük bir tanıtım fırsatı olacak. Bir dünya şampiyonasını ülkeye kazandırmış olmaktan gurur duyuyoruz. Sea To Sky etkinliği, 40'tan fazla ülkeden 400'ün üzerinde sporcuyu ağırlayarak Kemer'in turizm altyapısıyla birleştiğinde Türkiye'nin en değerli spor turizmi etkinliklerinden biri haline geldi. Organizasyonun 3 günü yarış, 4'üncü günü ise kültürel turları içeren 'Tatil + Enduro = Sea To Sky' mottosuyla dünyanın tatil konseptli tek yarışı. Etkinliğin düzenlenmesi için destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a da ayrıca teşekkür ediyorum."