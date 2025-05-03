arabam.com Trink Sat, müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve araç sahiplerine hızlı, güvenilir ve zahmetsiz satış imkanı sunan bir sistem olarak dikkat çekiyor. Firma, oto ekspertiz hizmetleriyle araç alım-satım süreçlerinde güvenilirliği artırmayı hedefliyor. Bu hizmetin Kahramanmaraş’ta yaygınlaşmasıyla birlikte, otomotiv sektörüne büyük katkı sağlanması bekleniyor.

Yeni açılan şube sayesinde vatandaşlar, araçlarını değerinde satma ve ekspertiz hizmetlerinden faydalanma fırsatı bulacak. Açılış töreni, kurdele kesiminin ardından katılımcıların yeni şubeyi gezmesiyle sona erdi.