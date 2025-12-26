Asgari Arabuluculuk Ücreti 9 Bin Lira Oldu

Yeni tarifeye göre, özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk süreci anlaşmayla sonuçlanırsa, uyuşmazlığın parasal değerine bakılmaksızın arabulucuya ödenecek ücret 9 bin liradan az olamayacak.

Ticari uyuşmazlıklar

Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davaları

için bu tutar en az 13 bin lira olarak uygulanacak.

Kira ve Tahliye Uyuşmazlıklarında Yeni Hesaplama

Kira uyuşmazlıkları için de ücretlendirme esasları netleştirildi.

Tahliye talepli uyuşmazlıklarda:

Bir yıllık kira bedelinin yarısı üzerinden hesaplama yapılacak.

Kira tespiti davalarında:

Belirlenen yeni kira ile mevcut kira arasındaki farkın bir yıllık tutarı esas alınacak.

Bu tutarlar üzerinden tarifenin ikinci kısmındaki oranlara göre arabuluculuk ücreti belirlenecek.

Seri Uyuşmazlıklarda Özel Ücret

Taraflardan en az birinin aynı olduğu ve bir ay içinde yapılan en az 10 başvuruyu kapsayan “seri uyuşmazlıklarda” anlaşma sağlanması halinde:

Ticari uyuşmazlıklarda: 7.500 TL

Diğer uyuşmazlıklarda: 6.000 TL

arabulucu ücreti ödenecek.

Zorunlu Arabuluculukta Önemli Kurallar

Tebliğde dava şartı (zorunlu) arabuluculuğa ilişkin kritik hükümler yer aldı:

Arabulucu, zorunlu süreçte taraflardan masraf isteyemeyecek

Sehven veya mükerrer kayıtlar ile arabuluculuğa elverişli olmayan dosyalarda ücret ödenmeyecek

Anlaşma sağlanamazsa, konusu para olan uyuşmazlıklarda dahi ücret saatlik/sabit tarifeye göre alınacak

Aksi kararlaştırılmadıkça ücret taraflarca eşit paylaşılacak

Tarifede belirtilen tutarların altında ücret belirlenemeyecek, aksi sözleşmeler geçersiz sayılacak

Yeni Uyuşmazlık Konuları İçin Ayrı Ücret

Arabuluculuk sırasında yeni bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa, her bir yeni konu için ayrıca ücret talep edilebilecek.

Ancak bu kural, zorunlu arabuluculuk kapsamındaki dosyalar için geçerli olmayacak.

Saatlik Arabuluculuk Ücretleri Güncellendi

Konusu para olmayan veya para ile ölçülemeyen uyuşmazlıklarda saatlik ücretler taraf sayısına göre belirlendi.

2 taraf olması halinde:

Aile, Tüketici ve diğer uyuşmazlıklar: 1.000 TL

Ticari uyuşmazlıklar: 1.500 TL

İşçi–işveren uyuşmazlıkları: 1.130 TL

Kira, komşu hakkı, kat mülkiyeti uyuşmazlıkları: 1.170 TL

Taraf sayısı arttıkça (3–5, 6–10, 11 ve üzeri) toplam saatlik ücretler kademeli olarak artacak.

Kira ve İzale-i Şuyu Dosyalarında Üst Sınır

Kira ve ortaklığın giderilmesi davalarında:

2 taraf: Kişi başı 1.170 TL

11 ve üzeri taraf: Toplam saatlik ücret 2.740 TL

olarak uygulanacak.

Parasal Uyuşmazlıklarda Oranlı Ücret Sistemi

Konusu para olan uyuşmazlıklarda, anlaşmaya varılan tutar üzerinden alınacak ücret oranları şöyle:

İlk 600.000 TL: %6 (tek arabulucu), %9 (birden fazla)

Sonraki 960.000 TL: %5

Sonraki 1.560.000 TL: %4

53.040.000 TL üzeri: %0,5

Tutar yükseldikçe oran kademeli olarak düşecek.

Devam Eden Dosyalar da Kapsamda

Yeni arabuluculuk tarifesi, 1 Ocak 2026 itibarıyla devam eden (derdest) dosyalar dahil olmak üzere uygulanacak.