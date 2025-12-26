Asgari Arabuluculuk Ücreti 9 Bin Lira Oldu
Yeni tarifeye göre, özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk süreci anlaşmayla sonuçlanırsa, uyuşmazlığın parasal değerine bakılmaksızın arabulucuya ödenecek ücret 9 bin liradan az olamayacak.
-
Ticari uyuşmazlıklar
-
Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davaları
için bu tutar en az 13 bin lira olarak uygulanacak.
Kira ve Tahliye Uyuşmazlıklarında Yeni Hesaplama
Kira uyuşmazlıkları için de ücretlendirme esasları netleştirildi.
-
Tahliye talepli uyuşmazlıklarda:
Bir yıllık kira bedelinin yarısı üzerinden hesaplama yapılacak.
-
Kira tespiti davalarında:
Belirlenen yeni kira ile mevcut kira arasındaki farkın bir yıllık tutarı esas alınacak.
Bu tutarlar üzerinden tarifenin ikinci kısmındaki oranlara göre arabuluculuk ücreti belirlenecek.
Seri Uyuşmazlıklarda Özel Ücret
Taraflardan en az birinin aynı olduğu ve bir ay içinde yapılan en az 10 başvuruyu kapsayan “seri uyuşmazlıklarda” anlaşma sağlanması halinde:
-
Ticari uyuşmazlıklarda: 7.500 TL
-
Diğer uyuşmazlıklarda: 6.000 TL
arabulucu ücreti ödenecek.
Zorunlu Arabuluculukta Önemli Kurallar
Tebliğde dava şartı (zorunlu) arabuluculuğa ilişkin kritik hükümler yer aldı:
-
Arabulucu, zorunlu süreçte taraflardan masraf isteyemeyecek
-
Sehven veya mükerrer kayıtlar ile arabuluculuğa elverişli olmayan dosyalarda ücret ödenmeyecek
-
Anlaşma sağlanamazsa, konusu para olan uyuşmazlıklarda dahi ücret saatlik/sabit tarifeye göre alınacak
-
Aksi kararlaştırılmadıkça ücret taraflarca eşit paylaşılacak
-
Tarifede belirtilen tutarların altında ücret belirlenemeyecek, aksi sözleşmeler geçersiz sayılacak
Yeni Uyuşmazlık Konuları İçin Ayrı Ücret
Arabuluculuk sırasında yeni bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa, her bir yeni konu için ayrıca ücret talep edilebilecek.
Ancak bu kural, zorunlu arabuluculuk kapsamındaki dosyalar için geçerli olmayacak.
Saatlik Arabuluculuk Ücretleri Güncellendi
Konusu para olmayan veya para ile ölçülemeyen uyuşmazlıklarda saatlik ücretler taraf sayısına göre belirlendi.
2 taraf olması halinde:
-
Aile, Tüketici ve diğer uyuşmazlıklar: 1.000 TL
-
Ticari uyuşmazlıklar: 1.500 TL
-
İşçi–işveren uyuşmazlıkları: 1.130 TL
-
Kira, komşu hakkı, kat mülkiyeti uyuşmazlıkları: 1.170 TL
Taraf sayısı arttıkça (3–5, 6–10, 11 ve üzeri) toplam saatlik ücretler kademeli olarak artacak.
Kira ve İzale-i Şuyu Dosyalarında Üst Sınır
Kira ve ortaklığın giderilmesi davalarında:
-
2 taraf: Kişi başı 1.170 TL
-
11 ve üzeri taraf: Toplam saatlik ücret 2.740 TL
olarak uygulanacak.
Parasal Uyuşmazlıklarda Oranlı Ücret Sistemi
Konusu para olan uyuşmazlıklarda, anlaşmaya varılan tutar üzerinden alınacak ücret oranları şöyle:
-
İlk 600.000 TL: %6 (tek arabulucu), %9 (birden fazla)
-
Sonraki 960.000 TL: %5
-
Sonraki 1.560.000 TL: %4
-
53.040.000 TL üzeri: %0,5
Tutar yükseldikçe oran kademeli olarak düşecek.
Devam Eden Dosyalar da Kapsamda
Yeni arabuluculuk tarifesi, 1 Ocak 2026 itibarıyla devam eden (derdest) dosyalar dahil olmak üzere uygulanacak.