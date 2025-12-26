Melek–Yıldız–Serhat Üçgeninde Tehlikeli Oyun

Melek, Serhat ile Yıldız arasındaki yakınlaşmayı görmesine rağmen Sultan’la yaptığı anlaşmaya sadık kalarak konaktan ayrılmamayı seçiyor. Hem Serhat’ı yeniden kazanmak hem de hanımağası olma hedefiyle Sultan’ın akılcı fakat riskli tavsiyelerine uyan Melek, geri dönüşü olmayan bir yolun eşiğine geliyor.

Yıldız ise bu ittifaka sessiz kalmıyor. Serhat’ın sevgisini güçlendirmek ve Melek’i tamamen saf dışı bırakmak için hamlelerini artırıyor.

Serhat’ın Gücü Artıyor, Aşır’ın Sabrı Taşıyor

Serhat’ın Kordağlılar’dan aldığı kan parası niteliğindeki topraklar, Yelduranlar’ı Urfa’nın en büyük arazi gücüne sahip ailesi haline getiriyor. Bu gelişme, Serhat’ın ağalar meclisinde Ziyan Ağa’nın yerine geçmesi için güçlü bir zemin hazırlıyor. Ancak Serhat’ın düzeni değiştirme isteği ve Yelduranlar’a karşı giderek sertleşen tavırları, Aşır’ın sabrını taşırıyor.

Halef: Köklerin Çağrısı’na Büyük Sürpriz

Dizi, yeni bölümler öncesinde çok konuşulacak bir gelişmeyle gündemde. Türk sinemasının usta ismi Uğur Yücel, 15. bölümden itibaren diziye konuk oyuncu olarak katılıyor.

Babahan Karakteri Tüm Dengeleri Değiştirecek

Uğur Yücel’in hayat vereceği Babahan karakteri, hikâyenin tam merkezine dokunan kilit bir figür olarak ekrana gelecek. Yelduranlar ile Kordağlılar arasındaki büyük krizi çözebilecek tek isim Babahan olacak.

Serhat’ın Azrail’le yüzleştiği, Akif Aşır’ın ölümünü istediği bu süreçte Babahan’ın nasıl bir yol izleyeceği şimdiden izleyicinin en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor.