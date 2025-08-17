Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde her hafta kurulan ikinci el otomobil pazarı, bu Pazar da vatandaşların uğrak noktası oldu. Yoğun ilgiye rağmen beklenen satış hareketliliği ise yaşanmadı.

Pazara gelenlerin büyük bölümü araçları incelemekle yetinirken, alım-satım oranlarının düşük olduğu gözlendi. Satıcılar, çoğu vatandaşın yalnızca fiyat sorduğunu, pazarlık dahi yapılmadığını belirtti.

Buna rağmen geçen haftalara kıyasla bu hafta pazarın daha canlı geçtiğini söyleyen vatandaşlar, araç fiyatlarının hala yüksek olmasının alıcıyı düşündürdüğünü ifade etti.