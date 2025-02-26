Motorinde beklenen indirim geldi...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimler sonrası vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.

Son olarak motorine gelen indirim sonrası akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti.

MOTORİNE İNDİRİM

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimlere göre, motorin fiyatlarında indirime gidildi.

Motorinin litre fiyatına bu geceden geçerli olmak üzere 1 lira 43 kuruş indirim bekleniyor.

BENZİN VE LPG'DE İNDİRİM YOK

Benzin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzin fiyatı: 46.43 TL

Motorin litre fiyatı: 47.89 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

Ankara:

Benzin litre fiyatı: 46.97 TL

Motorin litre fiyatı: 48.71 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir:

Benzin litre fiyatı: 47.35 TL

Motorin litre fiyatı: 49.08 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.