Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Son olarak motorine, 22 Aralık tarihinden itibaren 1 lira 61 kuruş olmak üzere zam yapıldı. 20 Aralık'ta da benzine 1 lira 48 kuruşluk bir zam gelmişti.

Dün TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, akaryakıt ve alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı da belli oldu.

ÖTV zammıyla birlikte yeni fiyatlar belirlendi

Buna göre akaryakıtta ÖTV yüzde 25.6 artınca bugün itibarıyla yeni fiyatlar pompaya yansıdı.

Buna göre kurşunsuz 95 oktan benzinin ÖTV tutarı 7,52 liradan 9,45 liraya, motorinde 7,05 olan ÖTV tutarı 8,86 liraya, LPG’de 5,77 olan tutar 7,25 liraya yükseldi.

Hal böyle olunca benzinin litresine ortalama 2.30 lira, motorinin litresine 2.17 lira, LPG'nin litresine ise 1 lira zam geldi.

3 büyükşehirde akaryakıt fiyatları

Ankara’da benzin 37,47 liraya, motorin 39,65 liraya çıktı.

İstanbul’da benzin 36,79 lira, motorin ise 39,36 lira oldu.

İzmir’de benzin 37,65, motorin 40,27 lira oldu.

Yine üç büyükşehirden İstanbul'da LPG'nin litresi 19,90 lira olurken, Ankara'da ise 19,50 liraya çıktı.

İzmir de ise LPG'nin litre fiyatı 19,27 lira oldu.



Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.