Son aylarda gerek seyir halinde gerekse de park halindeki araçlarda çıkan yangınların oranında artış yaşanıyor, Park halinde veya Seyir halindeyken Elektrik ve kısa devre gibi arızalar yapan araçlar yangınlarının başlıca ortaya çıkma sebepleri arasında gösteriliyor.

Zamanında yapılmayan servisler ve eski parçalar özellikle de seyir halindeki araçlarda yangına sebebiyet verebiliyorken, sürücülerin trafikte bir faciaya yol açmaması için araçlarını düzenli şeklide kontrolden geçirmesi gerekiyor.

Araç yangınlarının önüne geçilebilmesi için alınması gereken önlemlere de değinen elektrik ve bakım ustası Eyüp Demir, Aksu Habere özel şu ifadelere yer verdi:

Editör: Yunus Firdevsoğlu