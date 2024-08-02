Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 çocuk ile yaralıların aynı aileden olduğu belirlendi.

Akçakale kara yolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında akşam saatlerinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki yayalara çarptıktan sonra park halindeki 2 araca çarpması sonucu 5 çocuğun öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.



Aynı kazada yaralanan ve çocukları Rukiye ve Serhat'ı kaybeden baba Mehmet ile anne Zeynep ve çocukları Abdulselam İsi'nin ise tedavileri kentteki farklı hastanelerde devam ediyor.

Yoğun bakımda tedavisi süren baba Mehmet İsi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan kazanın ardından kaçan otomobil sürücünün yakalanması için kent genelinde çok yönlü çalışma yürütülürken çok geçmeden ehliyeti bulunmayan otomobil sürücüsü Mustafa K, polise teslim oldu.