

Sıcak hava dalgası nedeniyle hemen açtığımız klimaların, doğru bir açılış aşaması bulunuyor. Yanlış kullanım sonucunda araç motorunda ciddi masraflara yol açılabileceği biliniyor. Konuyla ilgili olarak klima ustası Samet Demir, Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Demir, araçlarda klimaların doğru kullanımı konusunda şunları söyledi:

1. **Ani Başlatma Yapmayın:** Aracınıza biner binmez klimayı en yüksek seviyeye ayarlamak, motorun ani bir yükle karşılaşmasına neden olabilir. Bunun yerine, klimanın derecesini yavaş yavaş düşürerek kullanmaya başlayın.

2. **Araç Havalandırmasını İhmal Etmeyin:** Aracınıza biner binmez klimayı çalıştırmadan önce kapıları veya camları kısa bir süre açarak içerideki sıcak havanın dışarı çıkmasını sağlayın.

3. **Kısa Molalar Verin:** Uzun süreli kullanımda klima sistemine ara vererek motorun dinlenmesini ve soğumasını sağlayın. Bu, klima kompresörünün ömrünü uzatacaktır.

4. **Bakımlarını Zamanında Yaptırın:** Klima sisteminin düzenli bakımını yaptırmak, hem sağlığınız hem de aracınız için önemlidir. Kirli filtreler ve azalan soğutucu gaz miktarı, sistemin verimliliğini düşürür.

Klima ustası Samet Demir, klimaların bilinçli ve doğru kullanımı ile hem sağlığımızı korumanın hem de araç masraflarını minimuma indirmenin mümkün olduğunu belirtti. Yaz aylarında klima kullanımında dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapan Demir, araç sahiplerinin bu konuda daha bilinçli hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.