Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısları başarılı istihbari çalışmalar ile tek tek yakalıyor. Bu kapsamda il Jandarma Komutanlığı Türkoğlu ilçesinde, daha önce hakkında Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan" aranan ve hakkında 6 Yıl 3 Ay kesinleşmiş cezası bulunan C.A.T. yakalanarak gözaltına aldı.

Ayrıca Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan 4 yıl 2 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.M. isimli şahsı Dulkadiroğlu bölgesinde yakaladı.

Yakalanan her iki şahıs Adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.

