Genç oyuncunun 1500 dakika barajını aşamayarak 5 milyon euroya serbest kalma ihtimali canları sıkıyor.

Arda Güler, bu sezon son haftalara kadar fazla şans bulamamasına rağmen transferin gözdesi konumunda.

İngiltere'den Manchester City, Arsenal ve Newcastle'ın yanı sıra İspanya'dan Barcelona, Almanya'dan Dortmund ve Leipzig, İtalya'dan şampiyon Napoli, Hollanda'dan ise Ajax'ın yaz transfer döneminde 18 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çalması muhtemel.

Luis Campos'un da PSG'deki görevine devam etmesi halinde Arda için hamle yapması bekleniyor.



Sözleşmesindeki korkutan madde

Fenerbahçe’de Giresunspor beraberliği ile şampiyonluk umutlarının iyice azalması, taraftarları fazlasıyla üzdü.

Sarı-lacivertli futbolseverleri endişelendiren bir diğer konu da Arda Güler’in durumu. Genç yetenek şu ana kadar 1128 dakika süre aldı.

Ligde 3, kupada ise şimdilik 1 maçı daha olan Fenerbahçe’de 18 yaşındaki yıldızın 1500 dakikayı doldurmama ihtimali bulunuyor. Bu durumda Arda, 5 milyon euroya serbest kalabilecek.

Milli futbolcunun peşinde birçok Avrupa devinin olması, genç yeteneğin değerinin çok altında bir rakama ayrılma olasılığını artırıyor.

Arda Güler cephesinde, yüreklere su serpecek bir haber geldi.

Genç oyuncunun yakın çevresine bu konuyla ilgili olarak, “Benim için 5 milyon euroluk maddenin bir önemi yok. Kulübümün menfaatleri dışında bir adım atmam. Yönetimi tatmin etmeyecek, bu kadar düşük bir rakama ayrılmam. Bir takımın beni transfer etmesi için, kulübünü mutlu edecek bir teklif yapması gerekiyor.” dediği kaydedildi.

Fenerbahçe, şimdi 5 senelik yeni bir mukavele için Arda’nın ailesiyle görüşmelerini sürdürüyor.