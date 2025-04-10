Kahramanmaraş’ta hizmet veren Armar Dayanıklı Tüketim Malları Arçelik mağazası, geniş ürün yelpazesi ve yenilikçi çözümleriyle evlere konfor ve teknoloji sunmaya devam ediyor. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar her ihtiyaca hitap eden ürünlerle dikkat çeken mağaza, şimdi de müşterilerini heyecan verici bir kampanyayla buluşturuyor.

Armar Arçelik mağazasında yapılan her 10 bin TL’lik alışveriş, müşterilere bir çekiliş hakkı kazandırıyor. Bu çekilişte toplamda 359 hediye sahiplerini bekliyor. Kampanya kapsamında verilecek hediyeler arasında 2 otomobil, 7 adet 200 bin TL değerinde alışveriş çeki, 70 adet televizyon ve 70 adet bulaşık makinesi gibi birbirinden değerli ürünler yer alıyor.

Ayrıca Armar Arçelik, müşterilerine özel taksit avantajları da sunarak alışverişi daha da kolaylaştırıyor. Yenilikçi teknolojilerle donatılmış ürünleri uygun ödeme koşullarıyla müşterilerine ulaştıran mağaza, kaliteli hizmet anlayışıyla bölge halkının beğenisini kazanıyor.