Kahramanmaraş İstiklalspor, deplasmanda Arnavutköy Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek ligdeki yükselişini sürdürdü. TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta mücadelesinde sahne alan kırmızı-beyazlı ekip, Bolluca Stadı’nda oynanan karşılaşmada sergilediği disiplinli oyunla taraftarlarını sevindirdi ve 3-0’lık skorla sahadan galip ayrıldı.



Maçın başlama düdüğüyle birlikte Kahramanmaraş İstiklalspor baskılı bir oyun sergilerken, Arnavutköy Belediyesi hızlı ataklarla gol arayışına girdi. Müsabakanın 33. dakikasında Kenan Farklı’nın kullandığı köşe vuruşunda Kerem Kaya’nın kafa golüyle Kahramanmaraş İstiklalspor 1-0 öne geçti.



İkinci yarıda Arnavutköy Belediyesi’nde Kahramanmaraşspor forması giyen eski Futbolcumuz Cerem Talha Dinçer’in yerine İrfan Akgün oyuna dahil olurken, mücadeleye baskılı başlayan ev sahibi ekip ikinci golünü 59. dakikada Serdar Cansu ile kaydetti ve skoru 2-0’a taşıdı.



Konuk ekip Kahramanmaraş İstiklalspor, 71. dakikada yaptığı oyuncu değişiklikleriyle oyunu tazeledi. 81. dakikada Serdar Cansu’nun asistinde Hüseyin Eray Karataş’ın müthiş golüyle skor 3-0’a geldi. Maçın son dakikalarında değişiklikler ve fauller yaşanırken, Arnavutköy Belediyesi tüm hatlarıyla rakip sahaya yüklense de gol bulamadı. Karşılaşma, konuk ekip Kahramanmaraş İstiklalspor’un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.