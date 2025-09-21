Thumbs B C 06533Fa389Ff1F0A7360Fa6150D692B8

Kasımpaşa - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

⚠️ Şifresiz yayın seçeneği bulunmuyor. Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin beIN SPORTS aboneliği veya TOD TV üyeliği olması gerekiyor.

68Cf2E1Bb24Bc830B62D03Ee

Rekabette Öne Çıkan İstatistikler

  • İki takım bugüne kadar 44 kez Süper Lig’de karşılaştı.

  • Fenerbahçe: 36 galibiyet

  • Kasımpaşa: 4 galibiyet

  • Beraberlik: 4

  • Fenerbahçe, bu maçlarda 111 gol atarken, kalesinde 39 gol gördü.

Thumbs B C 524446D2973Bf751520B87B7Ebf95759

En farklı galibiyetler

  • Fenerbahçe: 6-0 (2022-23 sezonu, Recep Tayyip Erdoğan Stadı)

  • Kasımpaşa: 3-1 (2009-10 sezonu, Kadıköy – seyircisiz maç)

  • En gollü maç: Kasımpaşa 2-6 Fenerbahçe (2010-11 sezonu)

Thumbs B C 1666B983938B07E6447Ebb6C2840E7Ba