Kasımpaşa - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
-
📅 Tarih: 19 Eylül 2025 Cuma
-
🕗 Saat: 20.00
-
🏟 Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
-
📺 Yayın: beIN SPORTS 1 (şifreli) – TOD TV (dijital platform)
⚠️ Şifresiz yayın seçeneği bulunmuyor. Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin beIN SPORTS aboneliği veya TOD TV üyeliği olması gerekiyor.
Rekabette Öne Çıkan İstatistikler
-
İki takım bugüne kadar 44 kez Süper Lig’de karşılaştı.
-
Fenerbahçe: 36 galibiyet
-
Kasımpaşa: 4 galibiyet
-
Beraberlik: 4
-
Fenerbahçe, bu maçlarda 111 gol atarken, kalesinde 39 gol gördü.
En farklı galibiyetler
-
Fenerbahçe: 6-0 (2022-23 sezonu, Recep Tayyip Erdoğan Stadı)
-
Kasımpaşa: 3-1 (2009-10 sezonu, Kadıköy – seyircisiz maç)
-
En gollü maç: Kasımpaşa 2-6 Fenerbahçe (2010-11 sezonu)