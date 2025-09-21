AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, yoğun siyasi çalışmaları arasında esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürürken, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesini ziyaret etti.

Gazilerle bir araya gelen Milletvekili Köksal, onların hatırlarını sorarak Gaziler Haftası’nı kutladı. Ziyaret sırasında Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Köksal, gazilerin fedakârlıklarını ve vatan için gösterdikleri kahramanlıkları her zaman minnetle andıklarını ifade etti.

Köksal, “Gazilerimiz, bu toprakların bağımsızlık mücadelesinin yaşayan abideleridir. Onların bize bıraktığı mirasa sahip çıkmak, en büyük görevimizdir. Devletimiz her zaman gazilerimizin yanındadır” dedi.

Ziyaret, samimi sohbetlerle sona ererken, gaziler de gösterilen ilgiden memnuniyetlerini dile getirdi.