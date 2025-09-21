Kahramanmaraş Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen “Popüler Kültür ve Aile” temalı söyleşide konuşmacı olarak TRT Yayın Denetimi Araştırmacı-Yazar Mehmet Feti Ceylan katılımcılarla buluştu.

Programın açılışında konuşan Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hatice Güzel, ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, bu tür etkinliklerin farkındalık oluşturma açısından önemine dikkat çekti.

Ceylan, günümüz toplumunda popüler kültürün aile yapısı üzerindeki etkilerini ele alarak dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.