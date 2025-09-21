Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde havaya ateşlenen silahtan çıkan yorgun mermi bir vatandaşa isabet etti.

Olay, Güneşli Mahallesi Mehmet Ali Güler Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerce ateşlenen silahtan çıkan mermi, yürüyüş yapan 51 yaşındaki M.Y.’nin kafasına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan M.Y., ilk müdahalenin ardından ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, vatandaşın elinde bulunan mermi çekirdeğini delil olarak alırken, olayın faillerini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı.

Yetkililer, havaya ateş açmanın ciddi sonuçlar doğurduğunu hatırlatarak vatandaşları uyardı.