AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor As Başkanı Harun Çiçekçi, Stadyum ve forma satışı konularında açıklama yaptı.

Daha önce ligin ilk iki maçının Gaziantep Kalyon Stadyumunda oynanacağının açıklandığına dikkat çeken AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor As Başkanı Harun Çiçekçi, “Bildiğiniz gibi bir süre önce ligin ilk iki maçını Gaziantep Kalyon Stadyumunda oynayacağımızı duyurmuştuk. Yaklaşık bir ay önce Gaziantep FK yönetiminden dostlarımızla yaptığımız görüşme de Başkanımız Sayın Ahmet Gaffar Akarca, sözlü olarak iki maçlığına stadyumun kullanımı konusunda söz almıştı. Bizde aldığımız sözden yola çıkarak taraftarlarımıza ve Kahramanmaraş kamuoyuna bunu duyurup Gaziantep yönetimine teşekkür etmiştik”dedi.

Çiçekçi, “Kısa bir süre önce iki kulüp başkanı arasında yeni bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşme sırasında Gaziantep FK Başkanı Sayın Memik Yılmaz, Başkanımız Sayın Ahmet Gaffar Akarca’ya sahalarının kötü durumda olduğunu ve teknik heyetlerinin raporu doğrultusunda Gaziantep Kalyon Stadyumunun Kahramanmaraş İstiklalspor’un iki maçına tahsis edilemeyeceğini bildirdi. Bu görüşme sonrası Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ve Ak Parti Grupbaşkanvekili Sayın Abdulhamit Gül ile görüşme yaptı ama bu görüşmeler neticesinde de maalesef olumlu bir sonuç çıkmadı. Bu husus sonrası yönetimimiz KSÜ Sahası hazır olana kadar maçların oynanacağı bir yer arayışına başladık. Kısa süre içerisinde bu konuyla ilgili gelişmeleri de kamuoyuna aktaracağız”diye konuştu.

Forma satışlarımız Pazartesi günü Ağustos Fuarı Standında başlıyor.

Forma konusuna da açıklık getiren As Başkan Çiçekçi, Taraftarların yoğun talepte bulunduğu yeni sezon formaları konusunda çalışmalarımız tamamlandı. Üretici marka taraftar ürünlerimizi gönderdi. Bildiğiniz gibi Büyükşehir Belediyemiz Uluslararası Ağustos Fuarı içerisinde Kulübümüze bir yer tahsis etmişti. Pazartesi günü itibariyle Ağustos Fuarı içerisinde de Kahramanmaraş İstiklalspor standında forma satışlarımız başlayacak. Daha sonra da forma ve taraftar ürünleri satışları için hazırlanan diğer satış noktalarımızı da aktif hale getireceğiz”diyerek sözlerini bitirdi.