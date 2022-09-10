Elbistan’da Cumhuriyet Mahallesi, 7019 sokak üzerinde bir inşaatta çalışan inşaat işçisi Gazi Bütün, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri asansör boşluğuna düşen Bütün’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Ağır yaralanan işçi yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardında Bütün’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.