Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğünce, son bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, 6 bin 180 şahıs sorgusu yapılırken, aranan 28 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 14 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin araç ve üst aramalarında, 24 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği ile bunlara ait fişek ele geçirildi.

Uygulama kapsamında yüksek sesle müzik dinlemekten 32, abartı egzoz kullanmaktan 43 ve tehlikeli araç kullanmaktan 18 kişiye cezai işlem gerçekleştirildi.

