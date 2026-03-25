Şehir içi ulaşımda konforu ve güvenliği artırmayı hedefleyen çalışmalar, özellikle trafik yoğunluğunun yüksek olduğu ana arterlerde hummalı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nın Yeni Sanayi Sitesi’ne iniş kısmının yaklaşık 1 kilometrelik kısmında kapsamlı bir yenileme süreci başlatıldı.

Arterde gerçekleştirilen altyapı imalatları sonrası bozulan yol yüzeyleri, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde baştan sona sıcak asfalt ile tamamen yenileniyor. 1 kilometrelik yolda yaklaşık 700 ton asfalt kullanılacak. 2 Milyon TL’yi aşan yatırımla bölgedeki ulaşım konforunun iyileştirilmesi hedefleniyor.