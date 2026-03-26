Bahar aylarının gelişiyle birlikte Kahramanmaraş’ın simgelerinden biri olan Maraş dondurması, tezgâhlardaki yerini aldı. Yılın her döneminde ilgi gören dondurma, havaların ısınmasıyla birlikte daha fazla talep görmeye başladı.

Bahar yağmurlarının zaman zaman serinliğe neden olmasına rağmen vatandaşların dondurmaya ilgisi dikkat çekiyor. Çarşı ve meydanlarda kurulan tezgâhlarda yoğunluk yaşanırken, esnaf sezonun erken başlamasından memnun.

Yöresel kıyafetleriyle satış yapan “kaşıkcılar”, yalnızca dondurma satmakla kalmıyor, sergiledikleri geleneksel şovlarla da ilgi odağı oluyor. Uzayan yapısıyla bilinen Maraş dondurmasının sunumu sırasında ortaya çıkan eğlenceli görüntüler, özellikle çocukların büyük ilgisini çekiyor.

Keçi sütü, salep ve doğal malzemelerle hazırlanan Maraş dondurması, kendine özgü kıvamı ve aromasıyla diğer dondurmalardan ayrılıyor.

Esnaflar, baharla birlikte başlayan hareketliliğin yaz aylarında daha da artmasını beklediklerini belirterek, Maraş dondurmasının her mevsim olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görmeye devam edeceğini ifade etti.