Baharın gelişiyle birlikte Kahramanmaraş’ın bereketli toprakları adeta yeniden nefes aldı. Doğanın en zarif armağanlarından biri olan ve halk arasında “dağ lalesi” olarak bilinen anemonlar, kentin dört bir yanında yüzünü göstererek eşsiz bir görsel şölen sundu.

Orta rakımlı bölgelerde, yamaçlarda ve açık arazilerde kendiliğinden yetişen bu narin çiçekler, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını adeta büyülüyor.

Kısa ömürlerine rağmen doğaya kattıkları renk ve estetikle dikkat çeken anemonlar, baharın en etkileyici habercilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bu doğal güzelliği ölümsüzleştirmek isteyen Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği (KAMFOD) üyeleri de objektiflerini doğaya çevirdi.

Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen çekimlerde, anemonların oluşturduğu büyüleyici manzaralar titizlikle kayıt altına alındı.

Renklerin dans ettiği bu eşsiz kareler, yalnızca bugünün değil, yarının da hafızasına kazınacak nitelikte. Doğanın sunduğu bu kısa süreli görsel şölen, hem bölge halkını hem de ziyaretçileri doğayla buluşmaya davet ediyor.