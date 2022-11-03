Yıllık enflasyon bu yılın başında yürürlüğe giren net 4 bin 253 liralık asgari ücrete yansıtılabileceği gibi, Temmuz'daki 5 bin 500 liralık tutara da eklenebileceği değerlendiriliyor.

Merkez Bankası 2022 yılı enflasyon tahminini yüzde 65.2 olarak güncelledi. Bu tahmine göre Eğer yıllık artış hesabı yapılırsa yeni asgari ücret Ocak ayındaki 4.253,40 lira seviyesinden yüzde 65.2 zam ile 7.026,62 liraya çıkabilecek.

Yeni asgari ücret, 5 puan refah payı eklenirse 7.239,29, 7 puan ilave edilirse 7.324,35, enflasyonun 10 puan üstüne çıkılırsa da yüzde 75.2 artışla 7.451,96 liraya ulaşacak.