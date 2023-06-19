7 milyondan fazla çalışanı doğrudan ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

Bu Kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Güncel ekonomik veriler görüşüldü, taraflar ara zam rakamına dair değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunuldu.

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, asgari ücret için yapılan 2. toplantının ardından açıklamalarda bulundu.