2025 yılına girilmesiyle birlikte belirlenen asgari ücret zammı sonrası, gözler temmuz ayında ikinci bir ara zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Milyonlarca asgari ücretli çalışan ve işverenler, ara zam konusunda gelişmeleri yakından takip ederken, konuya ilişkin en net açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

2025 Temmuz Asgari Ücret Zammı Yapılacak mı?

Bakan Işıkhan, asgari ücrete temmuz ayında bir ara zam yapılması konusunda net ifadeler kullandı. "Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken," diyerek konunun şu an gündemlerinde olmadığını belirtti.

Ancak daha önce yaptığı açıklamada kapıyı tamamen kapatmayan Bakan Işıkhan, şu değerlendirmeyi paylaşmıştı:

“Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Ancak olur ya bir aksilik olursa temmuz ayında tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir. Fakat ticaretimizi, ihracatımızı artırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. Bu yüzden işveren tarafı tarafından destek aldık.”

2025 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni asgari ücret:

Net: 22.104 TL

Brüt: 26.005,50 TL

İşverene toplam maliyet: 30.556,46 TL

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Bu rakamlara göre işverenin bir işçi için ödediği SGK primi 4.030,85 TL, işsizlik sigorta primi ise 520,11 TL oldu. Aynı zamanda devletin işverenlere sunduğu destek de 700 TL'den 1000 TL'ye çıkarıldı.

Ara Zam İhtimali Devam Ediyor mu?

Her ne kadar hükümet asgari ücreti yıllık olarak belirlediğini vurgulasa da, enflasyon verilerinde beklenmedik bir artış yaşanması halinde ara zammın yeniden gündeme gelebileceği mesajı verildi. Bu nedenle temmuz ayında olası bir asgari ücret artışı tamamen dışlanmış değil.

Ara Zam İçin Gözler Enflasyon Rakamlarında

2025 yılı boyunca asgari ücrete tek zam politikası benimsenmiş olsa da, ekonomik gelişmeler ve enflasyon oranları temmuz ayında yeni bir değerlendirmeye zemin hazırlayabilir. Şu an için asgari ücrete temmuzda zam yapılması planlanmıyor ancak şartlar değişirse yeniden masaya gelebilir.