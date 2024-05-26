Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Hatay'ın Antakya ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü. Yağış sırasında yollarda olan pek çok araç mahsur kaldı.

Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Çevreyolu mevkiinde göle dönen yolda çok sayıda araç su içinde mahsur kaldı. Adeta su içinde kaybolan araçları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Hatay Valiliği de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kuvvetli yağış uyarısında bulundu.