Türkiye genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, elektrik tüketiminde rekor artışlara yol açtı. 25 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye tarihinin en yüksek sıcaklık değerlerinden biri kaydedildi. Meteoroloji verilerine göre termometreler Türkiye’de yer yer 50.0 dereceyi gösterdi. Bu aşırı sıcaklıklar sadece bireylerin sağlığını değil, enerji altyapılarını da zorluyor.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte vatandaşların serinleme ihtiyacı da önemli ölçüde arttı. Özellikle klima ve soğutucu cihazların yoğun şekilde kullanılması, ülke genelinde elektrik talebini de zirveye taşıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 24 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye genelinde 1 milyon 228 bin 869 megavat saat ile tüm zamanların günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi kayda geçti.

Bu durum, bazı bölgelerde elektrik şebekeleri üzerinde de yoğun bir yük oluşturdu. Konuyla ilgili AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, yüksek sıcaklıkların yarattığı yüklenmelere karşı tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sıcak hava koşullarının etkisiyle bölgemizde klima ve soğutucu cihaz kullanımı önemli oranda artmış, bu durum elektrik şebekelerimizin ve trafolarımızın aşırı yüklenmesine neden olmuştur. Ancak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına saha ekiplerimiz 7/24 esasına göre teyakkuz halindedir. Meydana gelen tüm sorunlara en kısa sürede müdahale edilmekte, enerji arzının kesintisiz sürdürülmesi için yoğun bir çaba gösterilmektedir.”

Yetkililer, yaşanan sıcak hava dalgasının bir süre daha bölgede etkili olmasını bekliyor.