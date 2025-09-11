Kahramanmaraş ve Osmaniye sınırları içerisinde bulunan, bölgenin hem sulama hem de enerji üretimi açısından büyük öneme sahip Aslantaş Gölü’nde su seviyesinin gözle görülür şekilde düştüğü kaydedildi.

Yaşanan kuraklık, gölün çevresinde geniş alanların kurumasına neden oldu.

Baraj gölü, yıllardır bölgedeki tarımsal sulama faaliyetlerinin can damarı olarak bilinirken aynı zamanda elektrik üretimiyle de hem Kahramanmaraş hem de Osmaniye için stratejik bir kaynak oluşturuyor.

Ancak son aylarda yağışların azalması ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle gölün su seviyesinde ciddi gerileme yaşandı.

Aslantaş Gölü’nde yaşanan çekilme, bölgedeki suyun ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, yetkililerin sulama planlamalarını ve su yönetimi stratejilerini gözden geçirmesi gerektiği dile getiriliyor.