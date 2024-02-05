Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimde ülkenin can damarı olan deprem bölgesinde, üretimin aksamadan devam etmesi için üreticilere 2023'te toplam 14 milyar 150 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi.

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ilk andan itibaren AFAD ile koordinasyon içerisinde çalıştıklarını belirtti.

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan büyük yıkıma rağmen bölge insanının zor şartlar altında üretime devam ettiğine dikkati çeken Yumaklı, "Bizler de üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli her türlü desteği vererek çiftçilerimizin yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, çalışmalar kapsamında 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde üreticilerin mağdur olmaması için tarımsal desteklemeler başta olmak üzere birçok konuda uygulama ve düzenlemeyi hayata geçirdiklerini hatırlattı.

