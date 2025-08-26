6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinin ardından Kahramanmaraş’ta yaralar sarılmaya devam ediyor. Şehir genelinde sürdürülen yeniden inşa ve iyileştirme çalışmaları hız kesmeden devam ederken, vatandaşlar da süreci yakından takip ediyor.

Depremden en çok etkilenen bölgelerde yıkılan yapıların yerine modern ve güvenli konutlar inşa edilirken, altyapı ve çevre düzenlemeleri de eş zamanlı olarak yürütülüyor. Şehrin farklı noktalarında süren çalışmalar, Kahramanmaraş’ın geleceği için umut verici bir tablo ortaya koyuyor.

Biz de Kahramanmaraşlı vatandaşlara mikrofon uzatarak çalışmaları nasıl değerlendirdiklerini sorduk. Vatandaşların büyük bölümü, yapılan çalışmaların şehre yeniden canlılık kazandıracağını belirterek yetkililere teşekkür etti.