2025 Aşure Günü Ne Zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Dini Günler Takvimine göre, Muharrem ayı bu yıl 26 Haziran 2025 Perşembe günü başladı. Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü ise 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Bu özel gün, İslam dünyasında ibadet ve dua ile geçiriliyor, aynı zamanda birlik ve beraberliği pekiştiren aşure ikramları yapılıyor.

Aşure Günü'nün Anlam ve Önemi

Peygamber Efendimiz (S.A.V), Aşure Günü'nün önemini şöyle ifade ediyor:

“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, Sıyâm, 202)

Bir diğer hadis-i şerifte ise şöyle buyuruluyor:

“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, Savm, 48)

Aşure Günü, aynı zamanda İslam tarihindeki en acı olaylardan biri olan Kerbela Faciasını da hatırlatıyor. Hz. Peygamber'in torunu Hz. Hüseyin ve 70'den fazla Ehl-i Beyt mensubunun Kerbela’da şehit edilmesi, Müslümanların ortak hafızasında derin bir iz bırakmıştır.

Aşure Geleneği ve Toplumsal Dayanışma

Türkiye’de ve İslam dünyasında Aşure Günü, toplumsal barışın, paylaşmanın ve farklılıkların ahenk içinde bir arada bulunmasının sembolüdür. Farklı malzemelerin bir araya gelip lezzet oluşturduğu aşure, aynı zamanda birlik ve beraberliğin güzel bir yansımasıdır.

Özetle 2025 Aşure Günü Takvimi:

Muharrem Ayı Başlangıcı: 26 Haziran 2025 Perşembe

26 Haziran 2025 Perşembe Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

5 Temmuz 2025 Cumartesi Muharrem Ayı Bitişi: 25 Temmuz 2025 Cuma

Aşure Günü'nde sevdiklerinizle bir araya gelip aşurenizi paylaşmayı unutmayın. Bu özel günün, birlik ve beraberliğe vesile olması temennisiyle...