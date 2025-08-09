Yaz mevsiminin sonuna yaklaşırken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kavun ve karpuza olan ilgiyi artırıyor.

Bu yoğun talebi karşılayan isimlerden biri de çocukluğundan bu yana bu işi yapan Kahramanmaraşlı esnaf Ziya Saçaklı.

Ata tohumlarından yetiştirdiği özel kavun ve karpuzlarıyla tanınan Saçaklı, ürünlerini hem Kahramanmaraş hem de bölge halkının beğenisine sunuyor.

Kendi elleriyle tarlaya gidip özenle seçtiği meyveleri Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi civarındaki işletmesinde satışa çıkaran Saçaklı, müşterilerine farklı bir alışveriş deneyimi yaşatıyor.

İş yerine gelen her vatandaşa önce kavun veya karpuzdan tattıran Saçaklı, ardından satın alma kararını müşterilere bırakıyor. Bu sayede hem ürünlerine olan güvenini hem de doğal lezzetini ortaya koyuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ziya Saçaklı, ata tohumlarından üretilen kavun ve karpuzların doğallığı ve aromasıyla fark yarattığını belirterek, “Herkesi bu eşsiz lezzetleri tatmaya davet ediyorum” dedi.