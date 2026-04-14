Motorinde tabela değişti

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte motorin fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşandı.

14 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren indirimle litre fiyatı 4 liranın üzerinde geriledi.

Büyük şehirlerde yeni fiyatlar şu şekilde oluştu:

İstanbul: 72,12 TL

Ankara: 73,38 TL

İzmir: 73,66 TL

Ateşkes piyasaları rahatlattı

Orta Doğu’daki gerilim uzun süre petrol fiyatlarını yukarı taşımıştı. Ancak son gelişmelerle birlikte ateşkes beklentisi piyasaları sakinleştirdi.

Bu gelişme, enerji fiyatlarında hızlı bir geri çekilmeye neden olurken, akaryakıt fiyatları da bu düşüşten doğrudan etkilendi.

Petrol fiyatları sert düşüş yaşadı

Şubat ayı sonunda başlayan çatışmalar sonrası Brent petrol 75 dolardan 115 dolara kadar yükselmişti.

Son gelişmelerle birlikte fiyatlar yeniden aşağı yönlü hareket ederken, bu durum Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Eşel mobil sistemi nasıl işliyor?

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların vatandaşa doğrudan yansımaması için uygulanan eşel mobil sistemi devrede kalmaya devam ediyor.

Bu sistemle birlikte:

Artışların büyük bölümü vergiden karşılanıyor

Fiyat oynaklığı sınırlanıyor

Enflasyon üzerindeki baskı azaltılıyor

Fiyatlar nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları;

Uluslararası ürün fiyatları

Döviz kuru

Vergi yükleri (ÖTV ve KDV)

gibi unsurlar dikkate alınarak hesaplanıyor.

Akdeniz piyasasındaki fiyatlar ve dolar kuru, pompa fiyatlarının temel belirleyicisi olmaya devam ediyor.