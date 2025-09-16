UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta heyecanı başlıyor. Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşmalardan biri de Athletic Bilbao – Arsenal maçı oldu. Peki, Athletic Bilbao – Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…
Athletic Bilbao – Arsenal Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Şampiyonlar Ligi’nde B Grubu’nda yer alan Athletic Bilbao, sahasında İngiliz devi Arsenal’i konuk ediyor.
-
Tarih: 16 Eylül 2025, Salı
-
Saat: 19.45 (TSİ)
-
Stad: Estadio de San Mamés (Bilbao)
-
Hakem: Donatas Rumsas (Litvanya)
Athletic Bilbao – Arsenal Maçı Hangi Kanalda?
Karşılaşma, Türkiye’de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Athletic Bilbao - Arsenal maçı canlı izlemek için tıklayınız.
Muhtemel 11’ler
Athletic Bilbao: Simon, Areso, Vivian, Paredes, Berchiche, Jauregizar, Ruiz, Berenguer, Sancet, I. Williams, Guruzeta
Arsenal: Raya, White, Mosquera, Gabriel, Hincapié, Rice, Zubimendi, Nwaneri, Madueke, Eze, Gyökeres