UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta heyecanı başlıyor. Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşmalardan biri de Athletic Bilbao – Arsenal maçı oldu. Peki, Athletic Bilbao – Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

Athletic Bilbao – Arsenal Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Şampiyonlar Ligi’nde B Grubu’nda yer alan Athletic Bilbao, sahasında İngiliz devi Arsenal’i konuk ediyor.

Tarih: 16 Eylül 2025, Salı

Saat: 19.45 (TSİ)

Stad: Estadio de San Mamés (Bilbao)

Hakem: Donatas Rumsas (Litvanya)

Athletic Bilbao – Arsenal Maçı Hangi Kanalda?

Karşılaşma, Türkiye’de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Athletic Bilbao: Simon, Areso, Vivian, Paredes, Berchiche, Jauregizar, Ruiz, Berenguer, Sancet, I. Williams, Guruzeta

Arsenal: Raya, White, Mosquera, Gabriel, Hincapié, Rice, Zubimendi, Nwaneri, Madueke, Eze, Gyökeres