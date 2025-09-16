UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta heyecanı başlıyor. Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşmalardan biri de Athletic Bilbao – Arsenal maçı oldu. Peki, Athletic Bilbao – Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

Athletic Bilbao – Arsenal Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Şampiyonlar Ligi’nde B Grubu’nda yer alan Athletic Bilbao, sahasında İngiliz devi Arsenal’i konuk ediyor.

Athletic Bilbao – Arsenal Maçı Hangi Kanalda?

Karşılaşma, Türkiye’de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Athletic Bilbao - Arsenal maçı canlı izlemek için tıklayınız.

Muhtemel 11’ler

Athletic Bilbao: Simon, Areso, Vivian, Paredes, Berchiche, Jauregizar, Ruiz, Berenguer, Sancet, I. Williams, Guruzeta

Arsenal: Raya, White, Mosquera, Gabriel, Hincapié, Rice, Zubimendi, Nwaneri, Madueke, Eze, Gyökeres