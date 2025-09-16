Şampiyonlar Ligi Ne Zaman Başlıyor?
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması, 16 Eylül Salı günü oynanacak ilk hafta maçlarıyla resmen start alıyor. Avrupa’nın dev kulüpleri şampiyonluk için sahaya çıkarken, milyonlarca futbolsever ekran başına kilitlenecek.
Galatasaray – Frankfurt Maçı Ne Zaman?
Türkiye’nin turnuvadaki temsilcisi Galatasaray, ilk maçında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.
-
Tarih: 18 Eylül 2025, Perşembe
-
Saat: 22.00 (TSİ)
-
Stad: Deutsche Bank Park (Frankfurt)
-
Kanal: TRT 1 (canlı yayın)
Şampiyonlar Ligi İlk Hafta Maç Programı
16 Eylül Salı
-
19:45 Athletic Bilbao – Arsenal
-
19:45 PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise
-
22:00 Juventus – Borussia Dortmund
-
22:00 Real Madrid – Olimpik Marsilya
-
22:00 Benfica – Karabağ
-
22:00 Tottenham – Villarreal
17 Eylül Çarşamba
-
19:45 Olympiakos – Pafos
-
19:45 Slavia Prag – Bodo/Glimt
-
22:00 Ajax – Inter
-
22:00 Bayern Münih – Chelsea
-
22:00 Liverpool – Atletico Madrid
-
22:00 Paris Saint-Germain – Atalanta
18 Eylül Perşembe
-
19:45 Club Brugge – Monaco
-
19:45 Kopenhag – Bayer Leverkusen
-
22:00 Eintracht Frankfurt – Galatasaray
-
22:00 Manchester City – Napoli
-
22:00 Newcastle United – Barcelona
-
22:00 Sporting Lizbon – Kairat
Google’dan Özel Şampiyonlar Ligi Doodle’ı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin başlaması sebebiyle Google, ana sayfasında özel bir Şampiyonlar Ligi doodle’ı yayınladı.