Özel halk otobüsleri ve belediye otobüslerinde geçerli olacak yeni tarife ile birlikte ücretler güncellendi. Yeni tarifeyle birlikte tam bilet ücreti 16,50 TL'den 22 TL'ye yükselirken, indirimli öğrenci kartı 9 TL'den 11 TL'ye, öğretmen indirimi ise 16 TL'den 20 TL'ye çıkarıldı.

Yeni tarifede ödeme yöntemlerine göre farklılıklar da dikkat çekti. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde biniş ücreti 24 TL olurken, NFC ödeme seçeneğinde ücret 18 TL olarak belirlendi. Önceki dönemde her iki yöntem için 18 TL uygulanıyordu.