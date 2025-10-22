İlk iki maçında istediği sonuçları alamayan İspanyol ekibi, bu kez taraftarı önünde ilk galibiyetini alarak grupta yeniden söz sahibi olmayı hedefliyor.

ATHLETIC BILBAO–KARABAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında oynanacak Athletic Bilbao–Karabağ maçı, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü Saat 19.45’te başlayacak.

Athletic Bilbao Karabag Maci Canli Izle Ne Zaman Saat Kacta Ve Hangi Kanalda Uefa Sampiyonlar Ligi 1761120678846

TAKIMLARIN SON DURUMU

Athletic Bilbao, La Liga’da inişli çıkışlı bir grafik sergilerken, Şampiyonlar Ligi’nde ilk iki maçta puan alamadı. Bask temsilcisi, bu mücadeleyle birlikte çıkış yakalamak istiyor.

Karabağ FK ise Azerbaycan Premier Ligi’nde zirve mücadelesini sürdürüyor. Avrupa arenasında oynadığı ilk iki maçta da sahadan galip ayrılan Karabağ, bu karşılaşmada da 3’te 3 yapmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11’LER

Athletic Bilbao: Simon – Berchiche, Paredes, Vivian, Areso – de Galarreta, Jauregizar – Williams, Sancet, Williams – Guruzeta

Karabağ FK: Kochalski – Silva, Mustafazade, Medina, Jafarquliyev – Malinowski, Bicalho – Kashchuk, Andrade, Zoubir – Duran

Athletic Bilbao Karabag Maci Canli Izle Ne Zaman Saat Kacta Ve Hangi Kanalda Uefa Sampiyonlar Ligi 1761120664627

MAÇIN DETAYLARI

Karabag

Öne Çıkan Notlar

  • Athletic Bilbao, bu sezon Avrupa sahnesinde ilk galibiyetini arıyor.

  • Karabağ, gruptaki ilk iki maçını kazanan tek takım.

  • İspanyol ekibi evinde oynadığı son 8 maçta yenilgi almadı.