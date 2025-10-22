İlk iki maçında istediği sonuçları alamayan İspanyol ekibi, bu kez taraftarı önünde ilk galibiyetini alarak grupta yeniden söz sahibi olmayı hedefliyor.

ATHLETIC BILBAO–KARABAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında oynanacak Athletic Bilbao–Karabağ maçı, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü Saat 19.45’te başlayacak.

TAKIMLARIN SON DURUMU

Athletic Bilbao, La Liga’da inişli çıkışlı bir grafik sergilerken, Şampiyonlar Ligi’nde ilk iki maçta puan alamadı. Bask temsilcisi, bu mücadeleyle birlikte çıkış yakalamak istiyor.

Karabağ FK ise Azerbaycan Premier Ligi’nde zirve mücadelesini sürdürüyor. Avrupa arenasında oynadığı ilk iki maçta da sahadan galip ayrılan Karabağ, bu karşılaşmada da 3’te 3 yapmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11’LER

Athletic Bilbao: Simon – Berchiche, Paredes, Vivian, Areso – de Galarreta, Jauregizar – Williams, Sancet, Williams – Guruzeta

Karabağ FK: Kochalski – Silva, Mustafazade, Medina, Jafarquliyev – Malinowski, Bicalho – Kashchuk, Andrade, Zoubir – Duran

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşma: Athletic Bilbao – Karabağ FK

Tarih: 22 Ekim 2025, Çarşamba

Saat: 19.45

Stat: San Mamés, Bilbao

Turnuva: UEFA Şampiyonlar Ligi, 3. Hafta

