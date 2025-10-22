İlk iki maçında istediği sonuçları alamayan İspanyol ekibi, bu kez taraftarı önünde ilk galibiyetini alarak grupta yeniden söz sahibi olmayı hedefliyor.
ATHLETIC BILBAO–KARABAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında oynanacak Athletic Bilbao–Karabağ maçı, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü Saat 19.45’te başlayacak.
TAKIMLARIN SON DURUMU
Athletic Bilbao, La Liga’da inişli çıkışlı bir grafik sergilerken, Şampiyonlar Ligi’nde ilk iki maçta puan alamadı. Bask temsilcisi, bu mücadeleyle birlikte çıkış yakalamak istiyor.
Karabağ FK ise Azerbaycan Premier Ligi’nde zirve mücadelesini sürdürüyor. Avrupa arenasında oynadığı ilk iki maçta da sahadan galip ayrılan Karabağ, bu karşılaşmada da 3’te 3 yapmayı hedefliyor.
MUHTEMEL 11’LER
Athletic Bilbao: Simon – Berchiche, Paredes, Vivian, Areso – de Galarreta, Jauregizar – Williams, Sancet, Williams – Guruzeta
Karabağ FK: Kochalski – Silva, Mustafazade, Medina, Jafarquliyev – Malinowski, Bicalho – Kashchuk, Andrade, Zoubir – Duran
MAÇIN DETAYLARI
-
Karşılaşma: Athletic Bilbao – Karabağ FK
-
Tarih: 22 Ekim 2025, Çarşamba
-
Saat: 19.45
-
Stat: San Mamés, Bilbao
-
Turnuva: UEFA Şampiyonlar Ligi, 3. Hafta
Öne Çıkan Notlar
-
Athletic Bilbao, bu sezon Avrupa sahnesinde ilk galibiyetini arıyor.
-
Karabağ, gruptaki ilk iki maçını kazanan tek takım.
-
İspanyol ekibi evinde oynadığı son 8 maçta yenilgi almadı.